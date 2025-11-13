La gripe aviar obliga a confinar más de un millón de gallinas y 340 granjas en Galicia

Galicia despertará mañana con todas sus gallinas bajo techo. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha decretado el confinamiento obligatorio de todas las aves de corral en España ante el riesgo de expansión de la gripe aviar, una medida que alcanza a los 313 municipios gallegos. Hasta 40 concellos considerados de alto riesgo y vigilancia ya lo hacían desde el lunes.

La decisión supone ascender en el nivel de prevención y afecta sobre todo a las explotaciones avícolas dedicadas a la producción de huevos y, especialmente, aquellas que crían en suelo, en régimen campero o ecológico. Así lo confirman desde la Asociación interprofesional española de carne avícola, Avianza —con presencia en Galicia y que representa al 95% del sector español–: «El sector del huevo es el más afectado».

Desde la Consellería do Medio Rural confirman que los datos de finales del año pasado muestran que en Galicia se ubican 1.335 explotaciones de aves en total, una cifra que incluye también granjas de pollos, patos y otras, no solo gallinas ponedoras.

Pero, según los datos del Sistema Integral de Trazabilidad Animal, (Sitran) del Ministerio de Agricultura que manejan sindicatos agrarios, hasta 339 granjas avícolas en 2025 son de gallinas productoras de huevos. Asimismo, el registro de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal) cifra en 1,13 millones los ejemplares de estas aves que se crían en libertad —en el suelo, camperas o ecológicas–. Ahora, deberán guardarse bajo techo o con telas pajareras y evitar su contacto con aves silvestres.

51 millones de gallinas ponedoras en España

El ministro de Agricultura, Luis Planas, trasladó un «mensaje de absoluta tranquilidad» y destacó la profesionalidad del sector de las aves de granja, que cuenta con 50,8 millones de gallinas ponedoras en España. Planas precisó que hasta la fecha se han sacrificado algo más de dos millones debido a la gripe aviar, y recalcó que las medidas adoptadas son «preventivas y temporales, destinadas a proteger al conjunto de la producción avícola española».

Por provincias, A Coruña concentra el mayor número de aves ponedoras (550.435), seguida de Lugo (906.750), Pontevedra (596.222) y Ourense (56.169), según el registro de Agacal de 2023. Las explotaciones camperas suman más de 828.000 aves camperas, a las que se añaden 79.600 ecológicas, las más afectadas por el nuevo confinamiento.

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, apeló también a la calma: «En Galicia no tenemos ningún caso de gripe aviar en aves domésticas. Todas estas medidas son preventivas, sobre todo en este momento de fuertes migraciones, para evitar que las aves silvestres puedan contagiar a la avicultura gallega».

Gracias a las granjas cerradas y a estrictos protocolos de bioseguridad, el sector se encuentra «preparado, reforzado y plenamente operativo», indican desde Avianza sobre las granjas de carne. Aunque los sacrificios de aves afectadas son inevitables, se asegura que no existe riesgo para el abastecimiento a consumidores y cadenas de distribución. Y subraya que en los últimos años «se han intensificado las exigencias de bioseguridad, incorporando controles más frecuentes, sistemas digitalizados de registro y diseños de naves que minimizan el contacto con fauna silvestre».