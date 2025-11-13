Medio Rural: “El objetivo es impedir que las gallinas compartan bebederos o alimentos con aves silvestres”

Las medidas de confinamiento de aves que inicialmente afectaban a 40 municipios de Galicia quedan extendidas a partir de hoy a los 313 los municipios gallegos; es decir, a toda la extensión de la comunidad, en los que se aplicará automáticamente esta restricción, con el objetivo de prevenir la entrada de la gripe aviar. Así lo ha determinado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que ha anunciado el confinamiento obligatorio de todas las gallinas en España.

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez hizo un llamamiento a la calma esta mañana: “En Galicia no tenemos ningún caso de gripe aviar en aves domésticas. Todas estas medidas son preventivas, sobre todo en este momento de fuertes migraciones, para evitar que las aves silvestres puedan contagiar a la avicultura gallega”, explicó un portavoz de la Xunta. “El objetivo principal es impedir que las gallinas compartan bebederos, instalaciones o alimentos con aves silvestres”, añadió.

El Ministerio recuerda que el cumplimiento de estas medidas es clave para proteger la salud de las aves domésticas y garantizar la seguridad del sector avícola español durante la temporada de migraciones.

Esta semana, representantes de la Xunta mantuvieron una reunión con el Ministerio para abordar otros asuntos de sanidad animal, como la dermatosis nodular bovina, que afecta por ahora únicamente a Cataluña. Según explicó la titular de Medio Rural, desde Galicia, “pedimos al Ministerio que marque unas líneas generales de actuación, de manera similar a lo que se está haciendo con la gripe aviar, para que todas las comunidades autónomas sigamos criterios coordinados”.

Añadió que la coordinación es fundamental para evitar decisiones dispares entre comunidades: “Por ejemplo, Galicia ha prohibido la celebración de ferias hasta el 30 de noviembre, mientras que Asturias o Castilla y León han adoptado otras medidas. Una coordinación más estrecha facilitaría los movimientos de ganado y reforzaría la protección de la cabaña ganadera”.