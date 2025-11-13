Galicia sigue sin ferias de ganado hasta fin de mes por la dermatosis nodular

La Xunta ha decidido prorrogar hasta el 30 de noviembre las medidas puestas en marcha por la Consellería de Medio Rural para prevenir la llegada de la dermatosis nodular contagiosa (DNC) a la comunidad, una enfermedad con presencia ya en Cataluña, donde se han detectado hasta 18 casos. Así, el cese de todas las ferias, mercados y concentraciones de ganado en territorio gallego permanecerá vigente durante dos semanas más, hasta finales de mes.

Así lo anunció en la mañana del miércoles la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, antes de participar en una reunión con los presidentes de los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) de Galicia. «Sacaremos una resolución en los próximos días para ampliar esas medidas y que sigamos extremando las precauciones», apuntó la responsable de la cartera de Medio Rural. Gómez recordó que la Xunta ya ha demandado al Ministerio que inste a Bruselas el desarrollo de una vacuna preventiva, ya que la actual solo se puede suministrar en las reses ya enfermas y, por tanto, no se puede aplicar de forma generalizada. Cabe recordar que, en un principio, estas medidas estaban previstas para un plazo de 21 días que finalizaría el lunes 17.

Hasta el próximo día 30 se prohíbe la entrada de bovinos procedentes de áreas con restricciones por la enfermedad, y se obliga a la vigilancia y cuarentena del ganado llegado a Galicia desde otras comunidades o países, así como a desinsectar todos los animales y vehículos de transporte de ganado.

El presidente de Gandeiros Galegos da Suprema, Santiago Rego, reconoció ayer por la mañana en declaraciones a la agencia Efe que en el sector hay cierto «nerviosismo» por la dermatosis nodular. Aunque es consciente de que hay que adoptar medidas de prevención, opina que hubiese sido más útil restringir la entrada de animales desde fuera de Galicia, que limitar los movimientos y la concentración de ganado dentro de la comunidad. «Las cosas estaban bien, con optimismo entre los productores, pero ahora se percibe cierto nerviosismo en el sector a causa de la dermatosis nodular, porque si llega aquí, puede ser un desastre», consideró Rego. También asegura que hay afectación económicamente a los productores. Mientras, el vicesecretario general del sindicato Unións Agrarias (UUAA), Félix Porto, considera esta prórroga «una medida absolutamente necesaria».