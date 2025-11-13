El 54% de los facultativos jóvenes están quemados
Un estudio de los colegios médicos revela que el 40% recurre a ansiolíticos y alcohol
REDACCIÓN
Santiago
El 54 por ciento de los médicos jóvenes de Galicia sufre «burnout» o síndrome del trabajador quemado, según un estudio presentado ayer por la Organización Médica Colegial en el Senado.
Según este informe, estos facultativos, que iniciaron su formación entre 2015 y 2024, sufren agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal. Además, el 38 por ciento de los médicos españoles jóvenes recurre a ansiolíticos o alcohol y uno de cada cuatro ha necesitado una baja laboral debido al «burnout».
