Más de 5.100 hectáreas de eucaliptos están plantados en suelos urbanos o urbanizables
Son la especie menos afectada por los incendios
Los datos del Inventario Forestal Continuo revelan que hay más de 5.100 hectáreas de eucalipto plantadas en terrenos no forestales. Es decir, están ubicadas en suelo urbano o urbanizable donde esta especie está restringida. La Ley de Suelo de Galicia excluye, de hecho, los aprovechamientos forestales de estas parcelas y además la Ley de Montes obliga a que exista una distancia mínima de 30 metros a los núcleos urbanos.
En todo caso, la mayoría de las plantaciones de eucalipto son terrenos forestales arbolados (386.813). Además hay 41.939 hectáreas que se corresponden con zonas donde se hicieron cortas y están en proceso de regeneración. Y hay otras 4.200 hectáreas de eucalipto en áreas afectadas por incendios.
Incendios
Según los datos recopilados por los expertos de las universidades de Vigo y Santiago, de los 1,5 millones de hectáreas de terreno arbolado de la comunidad autónoma detectaron 19.500 hectáreas afectadas por incendios en proceso de regeneración. La mayoría se corresponde con coníferas (10.100 hectáreas), seguido de frondosas (5.100 hectáreas). Los eucaliptales son los menos afectados por el fuego.
Mientras, si se analizan las parcelas donde se han registrado talas de madera, la mayoría se corresponde con coníferas (50.400 hectáreas), seguidas de los eucaliptos (42.000 hectáreas) y, en menor medida, hay 7.100 hectáreas de frondosas. Los eucaliptales son los que están incorporando más masas jóvenes por su mayor actividad de cortas.
