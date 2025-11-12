La Xunta pone uno de cada tres euros destinados a obra pública
Entre enero y septiembre invirtió 395 millones; los concellos, 353, y el Gobierno central, 340
REDACCIÓN
Santiago
La Xunta lideró la inversión en obra pública en la comunidad gallega entre los meses de enero y septiembre, acaparando el 32,5% del total licitado, que asciende a 1.213 millones. Así lo refleja un informe sobre contratación en obra pública presentado ayer, que revela que tanto la inversión del Gobierno gallego como la de los concellos (que supuso un total de 352,7 millones de euros) son superiores a la del Gobierno central, que se situó en este período en los 340 millones.
A estos tres organismos los siguen, a bastante distancia, las diputaciones y las universidades gallegas, que licitaron actuaciones por un valor de 57 y 68 millones de euros, respectivamente.
- Las gallinas de los corrales de 40 concellos de Galicia, confinadas para frenar la gripe aviar
- El transporte escolar en Galicia, bajo vigilancia especial desde este lunes
- Entra en vigor la prohibición de criar aves de corral al aire libre
- Más de 27.000 gallineros domésticos tendrán que confinar aves en Galicia
- La huida sin fin de Abdoulaye remató tras once días en una patera al borde de la muerte: ahora empieza de cero en Santiago
- Casi 25.000 gallegos viven en zonas de riesgo «significativo» de inundación
- Falta de orden y de madurez, tras la repetición en los años oscuros de ESO
- Los efectos del cambio climático sobre los puertos: menos funcionales y operativos