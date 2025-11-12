La Xunta pone uno de cada tres euros destinados a obra pública

La Xunta lideró la inversión en obra pública en la comunidad gallega entre los meses de enero y septiembre, acaparando el 32,5% del total licitado, que asciende a 1.213 millones. Así lo refleja un informe sobre contratación en obra pública presentado ayer, que revela que tanto la inversión del Gobierno gallego como la de los concellos (que supuso un total de 352,7 millones de euros) son superiores a la del Gobierno central, que se situó en este período en los 340 millones.

A estos tres organismos los siguen, a bastante distancia, las diputaciones y las universidades gallegas, que licitaron actuaciones por un valor de 57 y 68 millones de euros, respectivamente.