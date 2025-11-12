La Xunta y Amazon colaborarán en la formación en nuevas tecnologías

La Xunta formalizó este miércoles un convenio de colaboración con Amazon Web Services —empresa filial de la empresa norteamericana Amazon— para formar a la comunidad educativa de la Formación Profesional en nuevas tecnologías, en lo que el presidente gallego, Alfonso Rueda, definió como una «alianza privilegiada».

Se trata de la octava comunidad que se suma a esta iniciativa impulsada por el Gobierno central y que a día de hoy está presente en más de 600 instituciones educativas de todo el país, tal y como explicó el mandatario autonómico.

«Agradezco muchísimo a Amazon Web Services que ponga a nuestra disposición este proyecto, todos sus recursos y toda su experiencia acumulada, no solo como empresa, sino también en sus proyectos educativos», celebró en la firma del convenio, a la que también acudió la responsable en España de la empresa, Suzana Curic.

A través de este convenio, que tendrá una vigencia de cuatro años prorrogables, no solo se harán actuaciones de capacitación en inteligencia artificial y ciberseguridad de los alumnos de FP, sino también al profesorado. Además, se harán formaciones para tecnologías propias de Amazon Web Services.