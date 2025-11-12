Sanidade retira la propuesta de homologar títulos de médico de familia sin el MIR

La Consellería de Sanidade tiene la mano a sindicatos, colegios médicos y sociedades científicas para vender su rechazo al nuevo Plan de Recursos Humanos de Atención Primaria y frenar la huelga. Así, retiran del documento la propuesta para que se puedan homologar títulos de Medicina de Familia a extracomunitarios con una formación docente alternativa al MIR. El conselleiro Antonio Gómez Caamaño aseguró que esa medida fue !malinterpretada". También están dispuestos a negociar la conversión de todas las vacantes de medicina de familia en plazas de facultativo especialista, lo que obligaría a estos profesionales a realizar al menos dos guardias al mes. "Se negociará el número de plazas", señaló el responsable de Sanidade.

En todo caso, advirtió que existe "una necesidad ineludible" de médicos de familia. Así, según los datos de la Consellería de Sanidade, actualmente hay sobre cien plazas de facultativo de Primaria vacantes, un déficit que irá creciendo hasta alcanzar un pico de 244 puestos en 2029. A partir de ese año, el Sergas prevé que las incorporaciones de nuevos doctores, tras terminar su formación MIR, permitirán ya superan las bajas que se produzcan cada año. Eso permitirá ir cubriendo progresivamente esas vacantes.

A corto plazo

En todo caso, el problema está a corto plazo: hasta 2029. En 2026 se prevén 115 jubilaciones de médicos de familia y el Sergas confía en que se queden en los centros de salud el 51 por ciento de los residentes: unos 70. Esto dejará sin cubrir 45 plazas que se sumarán a las 95 de este año, de manera que habrá 140 puestos desiertos. Esta cifra irá subiendo progresivamente hasta los 244 del año 2029.

"Necesitamos medidas para blindar este nivel asistencial", insistió Caamaño que insistió que están hablando ya con los sindicatos, los colegios de médicos y las sociedades científicas para llegar a un acuerdo. "Cuando hay huelga lo pagan los ciudadanos", aseguró.