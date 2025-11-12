El PSdeG convoca a su comité nacional para constituir la comisión de listas
REDACCIÓN
Vigo
El Partido Socialista de Galicia (PSdeG) reunirá este sábado, 15 de noviembre, a su Comité Nacional en Santiago de Compostela para culminar la renovación de sus órganos, iniciada tras el XV Congreso.
La cita servirá para constituir la Comisión Nacional de Listas, órgano formado por miembros de la ejecutiva y del Comité Nacional, encargado de emitir dictámenes previos sobre candidatos y candidaturas en elecciones, clave para garantizar la representatividad interna y la transparencia en las elecciones. Fuentes socialistas señalan que la reunión permitirá reforzar su mensaje sobre los presupuestos de la Xunta de 2026. Tras renovar direcciones autonómica, provincial y local, el PSdeG afronta un periodo de relativa calma interna.
