El Gobierno gallego acudirá al Supremo por el reparto de migrantes
REDACCIÓN
La Xunta recurrirá ante el Tribunal Supremo los decretos que regulan el traslado de menores no acompañados a la comunidad. Así lo anunció ayer el presidente gallego, Alfonso Rueda, acorde a la resolución adoptada por la asesoría jurídica.
Tal y como recordó el titular del Gobierno gallego, la comunidad ya había presentado, junto a otras 10 autonomías gobernadas por el Partido Popular, un recurso contra el real decreto ley que regula el reparto de los menores migrantes llegados a Canarias, Ceuta y Melilla, por el que Galicia tendría que acoger a más de 300 jóvenes cuando, según denuncian desde la Consellería de Política Social, el sistema ya está saturado.
Dicho recurso fue admitido a trámite, pero ahora la Xunta opta también por la vía del Supremo, siguiendo la resolución de la asesoría jurídica, y recurrirá por la vía contencioso-administrativa los dos reales decretos aprobados este verano que desarrollan el real decreto ley: uno regula el procedimiento de traslados y otro aprueba la capacidad de cada autonomía.
«Siempre hemos dicho que cumpliríamos la ley respecto al acogimiento de menores migrantes no acompañados, pero siempre pedimos coordinación y planificación», aseguró al respecto el mandatario autonómico, que volvió a calificar la financiación de insuficiente y la información, escasa.
