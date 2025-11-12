Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Gobierno gallego acudirá al Supremo por el reparto de migrantes

REDACCIÓN

Santiago

La Xunta recurrirá ante el Tribunal Supremo los decretos que regulan el traslado de menores no acompañados a la comunidad. Así lo anunció ayer el presidente gallego, Alfonso Rueda, acorde a la resolución adoptada por la asesoría jurídica.

Tal y como recordó el titular del Gobierno gallego, la comunidad ya había presentado, junto a otras 10 autonomías gobernadas por el Partido Popular, un recurso contra el real decreto ley que regula el reparto de los menores migrantes llegados a Canarias, Ceuta y Melilla, por el que Galicia tendría que acoger a más de 300 jóvenes cuando, según denuncian desde la Consellería de Política Social, el sistema ya está saturado.

Dicho recurso fue admitido a trámite, pero ahora la Xunta opta también por la vía del Supremo, siguiendo la resolución de la asesoría jurídica, y recurrirá por la vía contencioso-administrativa los dos reales decretos aprobados este verano que desarrollan el real decreto ley: uno regula el procedimiento de traslados y otro aprueba la capacidad de cada autonomía.

«Siempre hemos dicho que cumpliríamos la ley respecto al acogimiento de menores migrantes no acompañados, pero siempre pedimos coordinación y planificación», aseguró al respecto el mandatario autonómico, que volvió a calificar la financiación de insuficiente y la información, escasa.

TEMAS

Tracking Pixel Contents