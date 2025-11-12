Galicia rozará el millar de plazas en el Máster del Profesorado

Galicia contará desde este curso con cerca de un millar de plazas para cursar el Máster Universitario en Formación del Profesorado gracias a un acuerdo de colaboración firmado este miércoles entre la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

El convenio, que tendrá una vigencia de cuatro años, entra en vigor ya este curso y busca responder a la elevada demanda de este máster, requisito imprescindible para ejercer como docente en Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional o Enseñanzas de Idiomas.

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y el rector de la UNED, Ricardo Mairal, rubricaron el convenio en Santiago de Compostela, un acuerdo que permitirá aumentar la oferta actual de esta titulación en Galicia. En concreto, la UNED pondrá a disposición de los estudiantes gallegos 250 plazas online, frente a las 85 que ofrecía hasta ahora. Estas se suman a las 740 plazas disponibles en las tres universidades públicas gallegas (USC, UDC y UVigo).

“Agradezco la colaboración y la buena receptividad de la UNED desde el primer momento”, destacó Román Rodríguez, quien recordó que la propuesta fue trasladada al rector el pasado mes de febrero en una reunión en Madrid. “Este acuerdo se traduce en una mejora real de las oportunidades de acceso a una formación clave para muchos titulados gallegos que aspiran a dedicarse a la docencia”, subrayó.

Según lo establecido en el convenio, la UNED asumirá los costes derivados de la realización del practicum, incluido el pago al profesorado tutor por cada estudiante asignado.

Por su parte, la Consellería de Educación garantizará las plazas necesarias en los centros públicos para acoger a los alumnos en prácticas, designando tutores y coordinadores en función de las necesidades.

Los centros docentes interesados en participar como entidades colaboradoras del practicum deberán tramitar su solicitud a través de la convocatoria anual que publica la Consellería de Educación.