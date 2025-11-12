La ejecución de gasto de los concellos gallegos el año pasado fue del 72%

El Gobierno gallego presentó ayer un informe de la Consellería de Facenda sobre la ejecución presupuestaria de los ayuntamientos y las diputaciones gallegas en el año 2024, del que se desprende que la ejecución de los concellos asciende hasta el 72%, mientras que el dato conjunto de las cuatro diputaciones provinciales se sitúa tan solo en el 48%. La Xunta, por su parte, alcanzó una ejecución de gasto del 100%, tal y como destacó el presidente, Alfonso Rueda, en la rueda de prensa posterior al Consello.

En todo caso, según explicó el mandatario autonómico, no todos los ayuntamientos cumplieron con esta obligación de informar a la Xunta de sus cuentas: lo hizo el 91%, esto es, 295 de los 313 concellos de la comunidad. Sus principales fuentes de financiación, según refleja el informe, son los ingresos por las transferencias recibidas (un 52%) y los tributos propios (44%), y dentro de las transferencias, la Xunta aporta el 40%. En el caso de las cuatro diputaciones provinciales, las transferencias también son su principal fuente de ingresos, representando un 76% del total, dentro de las cuales el 20% corre a cargo del Gobierno gallego.