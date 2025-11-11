Santiago podrá limitar los vehículos en la zona vieja en episodios de contaminación

Santiago completa la regulación necesaria para crear una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la capital gallega en el casco histórico. La xunta de goberno local del Ayuntamiento de Santiago ha modificado la Ordenanza de Circulación y Uso de la Vía Pública. Con esta decisión se podrá restringir totalmente el acceso de vehículos en episodios de contaminación. El Concello pretendía realizar una ordenanza específica que tendría que ser aprobada en el pleno para poner en marcha esta figura prevista en la Ley de Cambio Climático de 2021. Sin embargo, fuentes de Raxoi, indican que se ha tenido en cuenta una «nueva opinión jurídica» y con esta modificación será sufiente.

La declaración de un episodio de contaminación comportará la activación de un protocolo de actuación municipal específico, que en esos casos prohibiría cualquier acceso de vehículos a la Zona de Bajas Emisiones. Las conductas que no respeten las restricciones derivadas de estos protocolos serán consideradas infracciones graves, cuando no sean constitutivas de delito. El Concello ha decidido hacer coincidir la zona de bajas emisiones con la zona peatonal del casco antiguo. De este modo no es necesario prohibir el paso de vehículos contaminantes, como sucede en las zonas de bajas emisiones de otras urbes. Tanto los residentes como los repartidores podrán seguir accediendo independientemente de qué etiqueta medioambiental lleve su turismo o furgoneta, salvo en estos casos de episodios de contaminación.

Los cambios afectan al Anexo II de la ordenanza, que recoge las singularidades relacionadas con el tránsito de vehículos, el estacionamiento y el acceso para carga y descarga en el entorno de la zona vieja. Así lo ha explicado este lunes la portavoz municipal, Míriam Louzao, que apuntó que los cambios que ahora se introducen atienden con mayor precisión las directrices legales sobre las zonas de bajas emisiones ya que la modificación incorpora el reconocimiento expreso de la almendra de la ciudad histórica como zona de dichas características. Así se habilita la posibilidad de adoptar medidas ante episodios de contaminación que puedan declararse; recoge los sistemas de control de acceso y la señalización y abren la posibilidad de ampliar los horarios de reparto para vehículos de 0 emisiones.

De este modo, a las razones de seguridad o de carácter histórico-artístico para las restricciones de acceso, circulación y estacionamiento se suman ahora los motivos relacionados con la calidad del aire y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Para poder completar totalmente la declaración del casco histórico como ZBE solo falta que Raxoi instale una nueva señalización específica para estas zonas. También está prevista la colocación de tres sensores para medir la calidad del aire y garantizar las medidas correctivas necesarias en tiempo real, en el caso de episodios de contaminación.

Santiago es uno de los 151 municipios que debería de haber implantado en 2023 al menos una zona de bajas emisiones (ZBE). La capital gallega arrancó el proceso a finales de 2022, cuando el Gobierno local aprobó establecer el casco histórico como zona principal tras descartar definitivamente la idea de crear otra zona también en el entorno de O Restollal.

De las siete ciudades gallegas con más de 50.000 habitantes tan solo A Coruña y Pontevedra han implantado ya las zonas de bajas emisiones. En las últimas semanas, tanto Vigo como Ourense han dado pasos para ponerlas en marcha, pero ciudades como Ferrol todavía no han empezado. Lugo ha iniciado el proceso y aún no lo ha completado.

¿Qué coches pueden circular en las ZBE?

Las zonas de bajas emisiones se establecen habitualmente en el centro de las ciudades. En ellas se impide el paso a los coches más contaminantes, los más antiguos. Los municipios se basan en las etiquetas de la Dirección General de Tráfico (DGT). En general se veta el paso a los que tienen una A (o sin etiqueta). En algunos casos también está prohibida la circulación para los vehículos con etiquetas B o C (modelos relativamente modernos de gasolina o diésel).