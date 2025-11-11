Protocolo contra la gripe aviar en Galicia: qué hacer y qué no hacer con tus gallinas

La evolución de la gripe aviar, coincidiendo con los movimientos migratorios de aves, ha obligado a reforzar las medidas de prevención ante la enfermedad. Esta misma semana entraba en vigor la medida del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que decreta en 40 municipios gallegos el confinamiento de gallinas desde el lunes, 10 de noviembre.

Las nuevas normas de bioseguridad indican:

Sin aves señuelo. Se prohíbe el uso de patos, gansos o aves limícolas (Anseriformes y Charadriiformes) como reclamo en actividades de caza o exhibición.

Patos y gansos, separados. No podrán criarse junto con otras aves de corral.

Fin de la cría al aire libre. Solo se permitirá mantener las aves fuera de instalaciones cerradas si están protegidas con mallas o telas pajareras que impidan el contacto con aves silvestres y si se alimentan y beben bajo techo.

Agua controlada. Queda prohibido dar de beber a las aves con agua procedente de depósitos o fuentes accesibles a aves silvestres, salvo que haya sido tratada o desinfectada.

Depósitos protegidos. Los estanques o bebederos exteriores deberán estar cerrados o cubiertos para evitar la entrada de aves acuáticas salvajes.

Sin ferias ni concentraciones. Se prohíbe la presencia de aves domésticas o cautivas en ferias, certámenes, muestras o celebraciones culturales al aire libre, salvo autorización expresa de la autoridad sanitaria.

Qué hacer y qué no hacer si encuentras un ave muerta o con síntomas

No toque ni muevas el ave: mantén alejados a niños, mascotas y no la manipules. Evita zonas con excrementos, agua o comida del animal. Tal y como apunta el Ministerio de Sanidad, el virus puede estar en secreciones y heces.

Si sucede en la naturaleza, apunta la localización lo más exacta posible.

Avisa a las autoridades: bien a través del 112, la Guardia Civil y el Seprona o la Policía Local, según la zona.

Bajo ningún concepto manipules, tires o entierres el ave.

En síntesis, las recomendaciones del ministerio se centran en no tocar e informar.

Qué harán las autoridades

Recogida segura, muestreo y envío a laboratorio oficial

Eliminación del cadáver según normativa

Sanciones

La Ley 8/2003 de Sanidad Animal obliga a comunicar sospechas. No avisar a tiempo o interferir puede ser infracción:

Leve : 600–3.000 € (p. ej., comunicar fuera de plazo).

: 600–3.000 € (p. ej., comunicar fuera de plazo). Grave : 3.001–60.000 €.

: 3.001–60.000 €. Muy grave : 60.001–1.200.000 € (con posibles sanciones accesorias).

: 60.001–1.200.000 € (con posibles sanciones accesorias). La graduación depende del riesgo creado y otros factores.

Qué pasa cuando se confirma un caso

Notificación oficial al titular de la explotación.

Sacrificio de todas las aves de corral y otras aves cautivas presentes en la granja, con las garantías de bienestar animal exigidas por la ley.

Rastreo y control de productos: huevos, carne y aves nacidas de huevos incubados durante el periodo de incubación de la enfermedad.

Valoración e indemnización: tasación de animales, huevos y piensos contaminados para agilizar compensaciones a los propietarios

Eliminación segura de cadáveres y materiales de riesgo (piensos, estiércol, deyecciones, yacija), conforme al reglamento sanitario aplicable.

Limpieza y desinfección en profundidad de todas las instalaciones y equipos.