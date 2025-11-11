Besteiro condena en Bruselas los «recortes de la derecha»
El líder del PSdeG inició ayer un viaje a la capital europea para defender la financiación de Galicia
REDACCIÓN
El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, inició ayer un viaje de trabajo a Bruselas con el objetivo de «reforzar las particularidades» de Galicia en el Marco Financiero 2028-34. Según detalló en el aeropuerto, momentos antes de partir, la Comisión Europea actual, con una clara «inclinación cara la derecha y con vínculos con la ultraderecha» está planeando «fuertes recortes en los fondos de cohesión», que para Galicia «no es un tema menor».
Por un lado, explicó, podría tener repercusión sobre el agro y la pesca, afectando a fondos como la PAC o la Fempa; y, por el otro, en las inversiones en industria y energía. Consecuentemente, se comprometió a «luchar» contra los recortes, asegurando, además, que el uso que hace la Xunta de los fondos europeos va a ser fiscalizado por el PSOE porque está siendo «inadecuado».
