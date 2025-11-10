La Xunta enviará al Ministerio de Sanidad los datos de cribados de cáncer
Avanza la creación de un comité asesor con representación de los pacientes
El conselleiro de Sanidade asegura ahora que la Xunta remitirá los datos sobre los cribados de cáncer al Ministerio de Sanidad y avanza la creación de un comité asesor sobre estos programas con representación de los pacientes.
Antonio Gómez Caamaño ha indicado que en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de este miércoles se analizará cómo se enviarán.
Si bien la Xunta desde el principio aseguró que estos datos eran públicos y que se podían consultar en la página web del Sergas, este lunes el conselleiro explicó también se le remitirán al departamento estatal.
Todo ello a raíz de que, tras registrarse fallos en los cribados de Andalucía, la ministra de Sanidad, Mónica García, reclamase a las comunidades autónomas la información de «todos» los programas de cribado para hacer seguimiento más exhaustivo.
