Pontón y Besteiro buscan su proyección con viajes al exterior esta semana

Los máximos responsables de los dos principales partidos de la oposición en el Parlamento gallego viajarán esta semana al exterior para buscar el foco político. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, irá a Uruguay y Argentina, mientras que el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, se desplazará tres días a Bruselas, en donde se reunirá con la vicepresidenta ejecutiva Teresa Ribera y varios comisarios.

La dirigente nacionalista iniciará su viaje en Uruguay este miércoles. Acompañada de la eurodiputada Ana Miranda, se reunirá con el actual presidente, Yamandú Orsi, que accedió a la Presidencia hace un año como candidato de la formación Frente Amplio y con el que abordará cuestiones de interés para ambos países.

Ambas reforzarán lazos con el Frente Amplio en un encuentro posterior con Fernando Pereira y Verónica Piñeiro, presidente y vicepresidenta de esta fuerza política, en el que también participará el presidente de su comisión de Relaciones Internacionales (Carifa), Fernando Gambera.

Pontón también tiene prevista en su agenda en Uruguay una reunión con el presidente del Parlamento Parlasur, Daniel Caggiani, y con la exvicepresidenta, Lucía Topolansky, viuda del expresidente Pepe Mujica.

Ya en Argentina, mantendrá, entre otros, respectivos encuentros con la directora de Cooperación Internacional de la Gobernación de la provincia de Buenos Aires, Mariana Vázquez, y con la expresidenta Cristina Kirchner.

Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, emprenderá hoy un viaje de trabajo a Bruselas cuando da inicio el debate del Marco Financiero 2028-34. En concreto, el líder de los socialistas gallegos centrará su agenda en una serie de encuentros sobre «los asuntos fundamentales para los gallegos y gallegas», como vivienda, pesca, juventud, industria o medio ambiente.

El viaje comenzará con una reunión de trabajo con el embajador permanente de España ante la UE, Marcos Alonso, para analizar el debate del marco financiero que comienza el miércoles «y en el que el PP quiere imponer un recorte drástico a los fondos de cohesión, la Política Agraria Común y a los fondos de pesca, fundamentales para Galicia».

Mañana continuará con una serie de reuniones con los comisarios de Equidad intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, Glenn Micallef; y de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius.

El miércoles seguirá con varias reuniones de trabajo con los responsables de Medio Ambiente y Vivienda, y finalizará con una reunión con el vicepresidente del Parlamento Europeo, Javier López. Y el jueves mantendrá dos reuniones con el Comisario de Pesca y Océanos, Costas Cadis, y la vicepresidenta ejecutiva para la Transición Limpia, Justa y Competitiva, la socialista Teresa Ribera.