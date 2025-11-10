Casi la mitad de los nuevos investigadores de la red universitaria CIGUS proceden de fuera de Galicia

Los centros de investigación de la red CIGUS, integrada por diez instalaciones punteras de las tres universidades públicas gallegas que reúnen a más de 1.600 científicos, ya captan más del 46% de investigadores fuera de Galicia. Así lo destacaban ayer desde la Consellería de Educación. Su titular, Román Rodríguez, mantuvo ayer un encuentro con los representantes de las entidades que integran la superestructura promovida por la Xunta para «financiar, vertebrar y visibilizar la investigación universitaria de excelencia». El encuentro sirvió para destacar el «talento» que sus concentra y la «importancia» de su trabajo. Educación argumenta su capacidad de atraer talento de fuera de la comunidad. De hecho, inciden en que el pasado año captaron más del 46% de investigadores fuera de Galicia, de los que el 35% proceden de otros países y el 11% del resto de España.

Un "flujo de talento" hacia la comunidad

Para Rodríguez, son datos que muestran «un flujo constante de talento cara Galicia». En total, el 14% de investigadores que trabajan en la Red CIGUS —uno de cada siete— proceden de otros países. «Esto consolida la reputación de la Red CIGUS y de la investigación hecha en Galicia, además de contribuir a la calidad y competitividad global de sus proyectos», resaltó el también responsable de Ciencia y Universidades.

En particular, Educación señala que en lo que se refiere al conjunto del Estado, Galicia cuenta con más de 1.100 investigadores de otras comunidades captados desde 2020. «Esta capacidad de atracción refuerza la idea de que nuestra comunidad ofrece condiciones competitivas y oportunidades de investigación de primer nivel», destacó Rodríguez.

Una labor que visibilizar

El conselleiro, que estuvo acompañado en la reunión por el secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez, sostiene que visibilizar la "importante labor de la Red CIGUS" constribuye a "proyectar Galicia como un territorio de conocimiento, talento y futuro".

Según la Xunta, en los últimos cuatro años la red CIGUS logró captar más de 180M€ en proyectos competitivos, lo que supone, destaca, un "notable retorno económico en una red a la que la Xunta lleva destinados casi 68 millones".