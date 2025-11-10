Juicio a un guardia civil acusado de falsificar una denuncia de tráfico

La Audiencia Provincial de Ourense juzga esta semana a un guardia civil al que atribuye un delito de falsedad en documento oficial por haber elaborado una denuncia falsa contra una conductora, falsificando además la firma de un compañero de trabajo. Los hechos se remontan al 15 de mayo de 2023 cuando el agente se encontraba de servicio de seguridad ciudadana en la carretera Ou-508. En esa carretera dio el alto un vehículo Ford Courier conducido por una mujer, con el pretexto de que una de las ruedas del coche estaba poco hinchada.

Ocho días más tarde, el 23 de mayo, el Guardia Civil redactó un acta de denuncia en la que reflejó que la conductora se había negado a identificarse y que había insultado a los agentes diciéndoles «sois tontos». En el documento también hizo constar que le informaron de la infracción que había cometido y que ésta sería puesta en conocimiento de la Subdelegación del Gobierno y que en la intervención había participado otro compañero de trabajo, cuya firma aparecía en el documento.

La infracción fue tramitada oficialmente y dio lugar a un expediente sancionador por el que la mujer fue multada con 200 euros, de los que llegó a abonar 100 durante el periodo voluntario.

La Fiscalía considera probado que el acusado «actuó con conciencia y voluntad de trasmutar la realidad», con el fin de dar apariencia de legalidad a unos hechos inventados. Por ello solicita una pena de cuatro años y seis meses de prisión.