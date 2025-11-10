Facenda ve «deseable» que la Xunta pudiera recurrir también a decretos ley

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ve «deseable» que la Xunta pudiese emitir decretos ley en lugar de realizar de realizar un «uso tan profuso» de la ley de acompañamiento de los presupuestos, que es habitualmente utilizada para modificar otras normativas. Así se pronunció, preguntado al respecto, en una entrevista concedida a cadena Ser. En ella, Corgos recuerda que Galicia no puede hacerlo porque, para ello, habría que reformar el Estatuto de Autonomía.

Sobre la posible postura de la oposición, prefirió no anticiparse e indicó que habría que «abrir el debate». Cuestionado sobre si es algo hablado con el presidente, Alfonso Rueda, añadió: «Es un tema que tendríamos que comentar».

Preguntado por el efecto en los servicios públicos de las rebajas fiscales —que supondrán dejar de ingresar cerca de 800 millones de euros—, defendió que el 88% de esos beneficios son ingresos «a los que renuncia la Xunta» para que «los ciudadanos tengan un mayor acceso a los servicios públicos».

Sobre la fracción de rebajas que repercuten en quien ingresa más, Corgos —aludiendo al impuesto de patrimonio— aseguró que este es un «mínimo porcentaje» y que s una «medida defensiva» ante los beneficios fiscales de otros países.

«Estamos en un espacio fiscal federal en el que los contribuyentes se pueden mover con los pies. Cuando no les gusta la tributación de un espacio, se trasladan, en especial los de rentas altas. Nosotros tenemos frontera con un país (Portugal) que no tiene impuestos sobre patrimonio y a muchos empresarios les resulta muy fácil mudarse de domicilio fiscal», dijo.

Sobre los principales aumentos presupuestarios de la Xunta para 2026, que repercuten especialmente en vivienda y prevención de incendios, defendió que, «más que enmendar», se pretende «adaptarse a las circunstancias».