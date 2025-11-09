Transportes lanza el nuevo mapa estatal de rutas de autobús

El Ministerio de Transportes ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el anuncio de las futuras licitaciones del nuevo mapa de concesiones estatales de transporte por autobús, que eleva a 34 los corredores nacionales.

En concreto, a los 22 corredores contemplados inicialmente en el fracasado mapa anterior, se han sumado ahora, tras el rechazo de las comunidades autónomas, una docena más para poder prestar servicio en todas las paradas actuales. En el caso de Galicia suponía la desaparición de 87 paradas y 90 recorridos internos en 22 concellos con una población de 130.000 habitantes.

«Así, el ministerio sigue manteniendo todas las paradas de las líneas de autobuses que se han venido realizando durante las últimas décadas, incluyendo aquellas que son competencia de las comunidades autónomas y que estas han rechazado asumir», defiende Transportes.

El previo mapa concesional diseñado con 22 corredores nacionales optimizaba las rutas de larga distancia para que hicieran menos paradas y fuera más rápidas y baratas, a cambio de que las comunidades asumiesen rutas más cortas que trasladasen a la gente desde poblaciones más pequeñas a las más grandes, donde sí pararía el autobús de largo recorrido, a través de un pago de unos 40 millones de euros del Estado a las comunidades.

Esa reorganización reduciría en unos 20 minutos de media la duración de los viajes entre comunidades, en algunos casos incluso hasta en 3 horas, al mismo tiempo que las tarifas bajarán en torno a un 20% por aumento del 40% en la ocupación, ya que al ser más competitivo el trayecto, más usuarios cogerán el autobús.

Si embargo, las comunidades autónomas, a excepción de Cataluña, País Vasco y Asturias, rechazaron la oferta del Gobierno.

Ahora, el ministerio ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el anuncio de las futuras licitaciones. «Se trata de un paso definitivo hacia la configuración final de la red estatal de transporte por carretera», destacó Transportes tras años de negociaciones con las comunidades y tras haber «recibido y analizado» su respuesta sobre su voluntad, mayoritariamente negativa a excepción de las citadas regiones, de asumir ellas mismas la realización de las rutas de carácter intraautonómico y que, de acuerdo al ministerio, son de su competencia.

El mapa concesional definitivo queda articulado con cinco relaciones que incluyen a Galicia: Pontevedra-Salamanca-San Sebastián-Barcelona; Santiago de Compostela-Santander-Bilbao-Barcelona; A Coruña-Salamanca-Sevilla; San Sebastián-Pontevedra y Madrid-Salamanca-Pontevedra.

El mapa sigue una confección radial, igual que el diseño de la red carreteras, y 21 de las rutas acaban o empiezan en Madrid.