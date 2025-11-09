Pontón reclama el reconocimiento de Castelao como primer presidente

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, reclamó ayer de nuevo el reconocimiento de Castelao como primer presidente de Galicia, que en enero no prosperó por los votos en contra del PP a una iniciativa parlamentaria: «Anunciamos ya que no vamos a parar hasta que ese reconocimiento sea oficial».

Así lo manifestó en la apertura del ‘Simposio Castelao’, organizado en conjunto entre la Fundación Galiza Sempre y el BNG. «Hoy proclamamos que más pronto que tarde conseguiremos declarar que Castelao sea reconocido como lo que fue, el primer presidente de Galiza», dijo.

Acusó al PP de realizar un «lavado cosmético» sobre la figura política de Castelao, que, en palabras de Pontón, han llegado a «criticar» y «deturpar» en una «manipulación que viene de lejos».