«Las mafias del crimen organizado internacional ya se han instalado en Galicia»

Fernando Alonso dice encontrarse «muy satisfecho» del transcurso del II Congreso de Legislación Antinarcotráfico celebrado esta semana en A Estrada y que se saldó con una conclusión primordial: «El legislador debe tener un mayor contacto con las fuerzas policiales y judiciales para conocer el orden del problema existente con el tráfico de drogas y, así, poder combatirlo». Los años al frente de la FGCN lo convierten en un gran conocedor de la situación del narco en Galicia, un mundo en el que ya ha penetrado la mafia organizada internacional y, con ella, un grado de violencia potencial mayor.

En lo que va de año se incautaron en Galicia 11,5 toneladas de cocaína, una más que en todo 2024. El problema no parece ir a menos...

Totalmente. Además, a esa cifra hay que sumar lo que se interviene en origen o durante la travesía. En ese aspecto estaríamos en 20 toneladas este año, 5 más que al cierre de 2024. Esto confirma que Galicia está en el punto de mira y es uno de los lugares predilectos para la entrada de esta droga hacia Europa y nos reafirma en la necesidad de seguir trabajando porque el peligro y la amenaza la tenemos ahí. En unas jornadas en 2015, un representante de la DEA avisó de que la sobreproducción mundial de cocaína iba a producir una avalancha por toda la península, especialmente por las costas de Galicia y Portugal y, diez años después, en esas estamos.

¿Qué papel están jugando en ese sostenimiento nuevos métodos de transporte, como el de los narcosubmarinos, que hace tan solo tres años sonaban a ciencia ficción y hoy semejan un eslabón más en la red logística?

Efectivamente, hace un tiempo sonaba a ciencia ficción y hoy es una realidad tremenda y muy preocupante que tenemos que afrontar. Galicia es ya parte de una ruta transoceánica submarina para el envío de cargamentos de cocaína. Esto es un reto y un desafío de primera magnitud porque nos consta que se está investigando en ello pero, por ahora, no tenemos los medios técnicos necesarios para detectarlos con eficacia.

Las fuerzas policiales vienen alertando de un incremento de la actividad del narco en el litoral coruñés, principalmente en la Costa da Morte. ¿Se está trasladando la puerta de entrada de la cocaína hacia el norte de Galicia?

Es una cuestión de acción-reacción. En las Rías Baixas existe una mayor presión policial y las organizaciones efectivamente tratan de desviarse para evitar ser detenidos. Históricamente, estas redes siempre han tenido preferencia por el sur de la comunidad, pero el norte siempre ha estado ahí. Además, como comentábamos antes, en estos momentos hay una sobreproducción mundial y está llegando más droga que nunca. Esto también ayuda a que la costa coruñesa sea foco de las actuaciones del narco.

Fernando Alonso junto al presidente de la Fundación Galega contra o Narcotráfico, Manuel Couceiro, esta semana en A Estrada / Cedida

La pasada semana se detuvo en Porto do Son al que se acabaría confirmando como un miembro del cartel venezolano del Tren de Aragua. ¿Confirma esto la presencia de mafias del crimen organizado internacional en Galicia?

Así es. Ya están aquí, ya se han instalado. Hace tiempo algunos y recientemente otros y ese es uno de los problemas más graves que tenemos. La llegada de bandas internacionales a España y Galicia es una realidad que se viene produciendo desde hace algún tiempo y que además tiene mucho que ver con los incrementos exponenciales de violencia que hay en muchas intervenciones.

¿A qué se refiere?

Lo comentaba el comisario principal de la Udyco, Antonio Duarte, en el Congreso: «Antes se encontraban armas en una de cada diez intervenciones. Ahora, las encontramos en nueve de cada diez». Un dato que supone un termómetro perfecto para evaluar el incremento de la violencia real y potencial al que estamos sometidos en la actualidad. Hay bandas que lo tienen instaurado en su modus operandi: primero disparan y luego preguntan. Es un problema tremendo que en Galicia vemos todavía de soslayo pero que si no le ponemos remedio los vamos a sufrir. Además, aquí entra una vez más el mercado, como decíamos estamos en un momento en el que la oferta crece mientras la demanda permanece más o menos igual. Hay más gente tratando de vender, otros quieren entrar en el mercado, y esas cosas no se discuten en mesas de negociaciones, se dirimen con violencia extrema y eso nos preocupa especialmente.

En ese contexto, la colaboración policial entre diferentes países cobra todavía más relevancia si cabe...

Es imprescindible. Gran parte de los alijos que se interceptan son fruto de esa colaboración internacional, así como la detección de estos grupos en territorio español. Esa cooperación entre las fuerzas policiales de diferentes países debe aumentarse, se debe atender a los éxitos que nos ha permitido tener hasta ahora y en base a ello potenciarla, ya que es una de las claves en la eficacia de las operaciones antidroga.

Sin embargo, como vienen denunciando los sindicatos policiales, faltan medios humanos para hacer frente al narco...

Sí, en antidroga falta personal. Los policías, cuando suben al estrado y pueden hablar, realizan esa queja reiteradamente. En una cosa tan básica como son los narcopisos, si hubiese suficiente plantilla, se solucionaría mucho más rápido, ya que se podría destinar una patrulla a ello en exclusiva. Eso no se puede hacer si en determinada ciudad solo hay una patrulla. Esto es un elemento claro de la falta de prioridad que existe en relación al narcotráfico, si realmente lo hubiera se dotaría a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de más personal y más medios. Pero hay más, Galicia que lleva 40 años sufriendo un problema gravísimo con el tráfico de drogas no tiene todavía un plan especial de lucha contra el narcotráfico.