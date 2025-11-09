Herido tras chocar contra un microbús cuando circulaba en sentido contrario por la A-6 en Guitiriz

El conductor de un turismo que circulaba en sentido contrario por la autovía A-6 resultó herido tras chocar con un microbús en Guitiriz (Lugo).

Emerxencias informa de que diez minutos antes de la una de la pasada madrugada el 112 Galicia recibió varios avisos de particulares que habían visto un turismo circulando en sentido contrario por la A-6, a la altura de Lagostelle, en el término de Guitiriz).

De inmediato, desde el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias se informó a la Guardia Civil de Tráfico.

Poco después, Urxencias Sanitarias de Galicia comunicó que el vehículo había colisionado con un microbús en el kilómetro 534. En el autocar, que cubría la ruta Mondoñedo-Vigo, viajaban una veintena de personas que resultaron ilesas, pues el conductor consiguió esquivar en gran medida el impacto, señala la misma fuente.

El único ocupante del turismo resultó herido y fue atendido por el persoal sanitario, que se desplazó al lugar a bordo de una ambulancia.

En este operativo también participaron el GES de Curtis y los servicios de mantenimiento de la autovía.