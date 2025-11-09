Galicia, la tercera comunidad que más agiliza las listas de espera sanitarias

El sistema sanitario nacional se viene caracterizando, desde hace ya unos años, por un fuerte colapso que ralentiza los tiempos de espera para que los pacientes sean atendidos. Con todo, los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, que recaban las cifras de la situación sanitaria de este año hasta el 30 de junio de todas las comunidades autónomas, arrojan resultados relativamente buenos en Galicia.

La gallega destaca por ser la tercera comunidad con listas de espera más rápidas, superada solo por Madrid y Euskadi. Con 49.223 pacientes pendientes y un tiempo medio de 69 días aguardando por una cirugía, presenta uno de los mejores tiempos de todo el país, situándose por debajo de la media del Sistema Nacional de Salud (SNS), de 118 días. Según el informe, solo un 4,2 % se ve obligado a esperar más de 6 meses, frente al promedio nacional del 19,6 %.

Aunque La Rioja tarda una media de 64 días en sus listas de espera quirúrgicas, su población y volumen de intervenciones son mucho menores, por lo que su demanda asistencial no es comparable a la de Galicia. La tasa gallega por cada 1.000 habitantes es de 18,7, superando la media estatal, lo que demuestra una alta demanda en intervenciones quirúrgicas, pero también va por delante de la media nacional en cuanto a la agilización de los tiempos de espera —66 días frente a 91—. En cambio, Cataluña o Castilla-La Mancha muestran esperas más prolongadas y una mayor saturación en los servicios sanitarios.

En cuanto a las consultas externas con un especialista, la comunidad gallega ocupa el segundo puesto, con 57 días de media, siendo superada por Euskadi, con 43. La media nacional del SNS es de 96 días para la primera cita con el médico y un porcentaje alto de esperas superior a los 2 meses —61,8%—, mientras que Galicia mantiene una cifra más baja en cuanto al tiempo de espera, un 36,4%, siempre según los datos del Ministerio de Sanidad.