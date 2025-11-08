Pontón exige a Rueda que aclare en la Cámara los casos de abandono en residencias

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha exigido la comparecencia urgente del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el Parlamento para que explique los casos de abandono que se están detectando en residencias de mayores. Lo hizo al hilo de los «alarmantes» casos registrados en las residencias de Monforte, Amoeiro o Xinzo, de los que denunció que el «cuidado» y «dignidad» de los mayores en estos centros «no está garantizado».

«¿Qué más tiene que pasar, cuántos ancianos desnutridos y cuántos Amoeiros más tiene que haber para que la Xunta deje de mirar para otro lado?», se preguntó Pontón, que ha reclama a Rueda que tome medidas.