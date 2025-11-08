El personal de Atención Primaria, llamado a una huelga de 24 horas el día 26

El personal de Atención Primaria en Galicia está llamado a huelga el próximo 26 de noviembre —desde las 08.00 horas de ese día hasta las 08.00 del jueves— para pedir una mejoría de sus condiciones laborales y la «retirada inmediata» de las medidas presentadas por la Xunta en la mesa sectorial para reformar este nivel asistencial.

«Estamos ante una agresión de una magnitud suficientemente grande como para necesitar una respuesta contundente por parte de las organizaciones sindicales», criticó el secretario nacional de CIG-Saúde, Manuel González. Este es uno de los sindicatos que impulsa el paro, además de CC OO, UGT y CSIF, las organizaciones representadas en la mesa sectorial.

Una de las principales reivindicaciones, entre un total de 17 medidas, es la retirada de la categoría de facultativo especialista de Atención Primaria (FEAP), creada en 2022, que obliga a estos médicos, además de trabajar en un ambulatorio, a cubrir al menos dos guardias mensuales en puntos de atención continuada (PAC).