Octubre, segundo mes con más avisos de velutina

Galicia ha registrado un incremento de los avisos por avispa velutina en las últimas semanas, con más de 6.300 en octubre, lo que lo convierte en el segundo mes de este año con más alertas, después de agosto, pese a estar fuera de temporada.

Así lo explicó ayer la directora general de Administración Local, Natalia Prieto, en el Parlamento, señalando que esto se debe a que las condiciones climáticas cada vez son más favorables a la expansión de la velutina en la comunidad.

Las altas temperaturas, con otoños cálidos y cada vez menos lluvias, hacen que se encuentren «ejemplares fuera de las temporadas normales, que son el verano, y a lo largo de todo el año, las reinas están sobreviviendo a los inviernos», señaló. Como consecuencia, en otoño se ha detectado un «pico de actividad»: solo en la tercera semana de octubre se recibieron 1.738 avisos, y en todo el mes se superaron los 6.300.

En todo caso, Prieto también explicó que este incremento de avisos detectado en el último mes también se puede relacionar con una mayor conciencia ciudadana, ya que «cada vez conocen más el protocolo».

Además, cerca del 30 % de los avisos están duplicados, porque varias personas llaman por el mismo nido, lo que quiere decir que «funciona el sistema de alerta», defendió, matizado también que hay avisos por nidos inactivos o de otras especies. En lo que va de año, se han retirado ya casi 20.000 nidos de esta especie y 230.000 avispas reina.

Al respecto, la directora general explicó que en 2026 la Xunta volverá a consignar una partida de 1,7 millones de euros para el combate de esta especie invasora, y pidió «precaución» por parte de los ciudadanos, que no manipulen los nidos cuando encuentren uno y llamen al 012 para solicitar su retirada, así como cautela en las labores de desbroce y tala, puesto que solo el mes pasado las picaduras de estos insectos se cobraron la vida de tres personas.