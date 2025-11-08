Un hombre fallece al ser arrastrado por una ola en A Coruña

Un hombre ha fallecido esta tarde tras ser arrastrado por una ola en la zona de O Portiño, en A Coruña, mientras pescaba. Un particular dio la voz de alarma al 112 sobre las cuatro de la tarde. En su llamada explicaba que había visto cómo el hombre caía al mar y que, una vez en el agua, le había perdido la pista.

El 112-Galicia movilizó al helicóptero Helimer, Urxencias Médicas de Galicia, el Grupo Acuático del sevicio de Salvamento y Extinción de Incendios de A Coruña, Policía Local, Policía Nacional, Guardacostas de Galicia y también a la asociación de Voluntarios de Protección Civil para desplegar el dispositivo de búsqueda.

Técnicos de Emergencias en el lugar / Iago López

El hombre, R. A., tenía 72 años, era extranjero y residía en la zona del Agra do Orzán, y esta tarde había ido a pescar a O Portiño, a la altura de la depuradora de Bens. El cuerpo del hombre, ya fallecido, fue rescatado antes de las cinco de la tarde, por el Helimer.

A las cuatro de la tarde, cuando se produjo el suceso, en esa zona del litoral, había un fuerte oleaje, por lo que MeteoGalicia tiene activado el aviso amarillo en A Coruña por ese motivo.