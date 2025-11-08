Un hombre fallece al ser arrastrado por una ola en A Coruña
La víctima es un hombre de 72 años, extranjero y residente en la zona del Agra do Orzán
Un particular alertó de que había visto cómo el hombre caía al mar
Un hombre ha fallecido esta tarde tras ser arrastrado por una ola en la zona de O Portiño, en A Coruña, mientras pescaba. Un particular dio la voz de alarma al 112 sobre las cuatro de la tarde. En su llamada explicaba que había visto cómo el hombre caía al mar y que, una vez en el agua, le había perdido la pista.
El 112-Galicia movilizó al helicóptero Helimer, Urxencias Médicas de Galicia, el Grupo Acuático del sevicio de Salvamento y Extinción de Incendios de A Coruña, Policía Local, Policía Nacional, Guardacostas de Galicia y también a la asociación de Voluntarios de Protección Civil para desplegar el dispositivo de búsqueda.
El hombre, R. A., tenía 72 años, era extranjero y residía en la zona del Agra do Orzán, y esta tarde había ido a pescar a O Portiño, a la altura de la depuradora de Bens. El cuerpo del hombre, ya fallecido, fue rescatado antes de las cinco de la tarde, por el Helimer.
A las cuatro de la tarde, cuando se produjo el suceso, en esa zona del litoral, había un fuerte oleaje, por lo que MeteoGalicia tiene activado el aviso amarillo en A Coruña por ese motivo.
