Detenido un vecino de Teixeiro acusado de 11 incendios forestales en municipios de A Coruña

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de A Coruña ha detenido a un hombre como presunto autor de 11 delitos de incendio forestal ocurridos entre los días 30 de julio y 18 de octubre en las localidades coruñesas de Coirós, Oza-Cesuras y Aranga.

Según ha informado el Instituto armado, la investigación, realizada en el marco de la operación Torunda, se inició a raíz de un fuego registrado el día 30 de julio en Oza-Cesuras.

Después de este, se produjeron otros 10 incendios de pequeñas dimensiones, gracias a la intervención de los servicios de extinción. Todos ellos tenían en común que se habían registrado en los márgenes de la carretera DP-0302 (Teixeiro - Coirós), en el área protegida de la Reserva de la Biosfera de As Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, afectando a los términos municipales de Coirós, Oza-Cesuras y Aranga.

Tras analizar la información recabada, con datos relevantes aportados por la ciudadanía, los agentes lograron identificar al presunto autor de los fuegos, que fue detenido acusado de 11 delitos de incendio forestal.

Los agentes hallaron en el vehículo del hombre una botella de 250 ml de alcohol de 96º, un envase cerrado que contenía bolitas de algodón impregnadas en alcohol, una bolsa de plástico con bolitas de algodón sin impregnar y 1 mechero.

El detenido, junto con los efectos encontrados y las actuaciones realizadas, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Betanzos, decretando la Autoridad Judicial su ingreso en Centro Penitenciario.

La Guardia Civil mantiene la operación abierta ante la sospecha de que esta persona pueda estar relacionada con la autoría de otros 10 delitos de incendio forestal ocurridos este verano en los términos municipales de Curtis, Vilasantar, Sobrado dos Monxes y Melide.