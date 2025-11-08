La Consellería de Educación activa el concurso de traslados del personal docente
REDACCIÓN
La Consellería de Educación publicó ayer la convocatoria del concurso de traslados para personal funcionario docente de los cuerpos de catedráticos y profesores de secundaria; escuelas oficiales de idiomas; música y artes escénicas; artes plásticas y diseño; profesores especialistas en sectores singulares de FP; profesores técnicos de FP; maestros de taller de artes plásticas y diseño; maestros; inspectores al servicio de la Administración educativa e inspectores de educación.
En concreto, se ofertan las vacantes existentes al momento de la convocatoria y aquellas que se produzcan hasta el 31 de diciembre de 2025 por jubilaciones forzosas, jubilaciones u otras causas, siempre que correspondan a plazas previstas en la planificación general educativa o de inspección. El plazo para presentar las solicitudes, que deberán hacerse por medios electrónicos, comenzará el 10 de noviembre y terminará el día 28.
