La Xunta pide reunirse con la Confederación del Miño-Sil para evitar arrastres

La Xunta pedirá a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, de competencia estatal, una reunión «inmediata» para «coordinar actuaciones» y evitar «en la medida de lo posible» que los arrastres de la ceniza de los incendios de este verano afecten al suministro de agua potable, como han denunciado varios concellos de la provincia de Ourense. Así lo explicó ayer el Ejecutivo autonómico en un comunicado, en el que informó de la reunión mantenida por los conselleiros de Presidencia, Medio Ambiente y Medio Rural con varios alcaldes de la comarca de Valdeorras.

En esta comarca, según explicaron los representantes de la Xunta a los alcaldes de Petín, Vilamartín y A Rúa, las competencias en la gestión del dominio público hidráulico son de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, a la que el Gobierno autonómico «trasladó su voluntad de colaboración desde el primer momento». «El día 28 de agosto el presidente de la confederación le remitió una carta a la conselleira de Medio Ambiente y el 29 le contestó poniéndonos a su disposición, pero no tuvimos ningún tipo de noticia desde ese día», explicó el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo. Ahora, aseguró que la Xunta volverá a pedir reunirse de forma «inmediata» con este organismo, «porque es quien tiene el poder de dar las autorizaciones para hacer cualquier obra» y «es quien tiene la competencia».

Competencia autonómica

Tras estas declaraciones, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, aseguró que el Ejecutivo central «actúa con responsabilidad dentro de sus competencias», y que la Confederación del Miño-Sil «interviene sobre los cauces, no sobre los montes, cuya limpieza y protección son competencia exclusiva de la Xunta». «Estamos actuando como debemos», aseveró, pidiendo a la Xunta que «deje de culpar a los demás del trabajo que no hace».