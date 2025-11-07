La «privatización» de la seguridad en el Parlamento y la Xunta caldea el ánimo policial
M. G. T.
El déficit de efectivos en la Unidad de Policía Adscrita de Galicia, con una carencia de 160 funcionarios en una plantilla de 500 y las dificultades para cerrar un nuevo convenio con el Ministerio del Interior que permita ampliar el cuadro de personal de la ‘policía autonómica’ ha llevado a la Xunta a tomar la decisión de «retirar parte de los efectivos» que garantizaban la seguridad del Parlamento autonómico y San Caetano para llevar a cabo otras funciones, siendo sustituidos por seguridad privada.
Esta decisión ha caldeado los ánimos de los sindicatos policiales, como demostró ayer la Confederación Española de Policía, que se concentró ante el Parlamento para demandar el cese del «progresivo desmantelamiento» de la unidad autonómica. Fue la única central presente en la protesta, aunque otras, como el Sindicato Unificado de Policía mostraron también su rechazo a la medida de la Xunta.
- Las gallinas de los corrales de 40 concellos de Galicia, confinadas para frenar la gripe aviar
- La Xunta cursa casi 25 multas al mes por incumplir la moratoria del eucalipto
- La construcción en madera tiene tirón
- «O axeitado é unha facultade de Medicina coa docencia moi descentralizada»
- La huida sin fin de Abdoulaye remató tras once días en una patera al borde de la muerte: ahora empieza de cero en Santiago
- Casi 25.000 gallegos viven en zonas de riesgo «significativo» de inundación
- Miedo a la dermatosis: «Si entra nos arruina»
- La Xunta ya usa robots para 23 trámites que ahorran 21.500 horas de trabajo