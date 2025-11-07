Galicia entierra a dos víctimas de tráfico cada semana, un 8% más que en 2024

El próximo domingo, día 16, se conmemora el Día Mundial de las Víctimas de Siniestros de Tráfico. Es un reconocimiento a los fallecidos y heridos en carretera. Pero también es un toque de atención a la sociedad: alcanzar el objetivo de cero víctimas en la red viaria sigue siendo un reto pendiente. En Galicia, la lacra que deja el asfalto es preocupante. En lo que va de año, 82 personas han fallecido en sus carreteras, un 8 % más que en el mismo periodo de 2024, según datos de la DGT. Esto equivale a una media de dos muertes semanales, casi el doble que las registradas por ahogamientos en aguas gallegas.

Salidas de vía, colisiones, atropellos... Detrás de cada siniestro hay una familia rota: un hijo, una madre, un hermano que ya no están. A nivel nacional, 959 personas han perdido la vida en accidentes de tráfico este 2025, una cifra ligeramente inferior a la del año pasado (972). Con 82 fallecidos en lo que va de año, la comunidad gallega se sitúa como la cuarta con más víctimas de tráfico —por detrás de Andalucía (186), Cataluña (124) y Castilla y León (99)— y se queda a muy poca distancia, pese a que faltan dos meses para cerrar el año —fueron 89 en todo 2024—. Junto con Galicia, también repuntó la siniestralidad vial en otras siete comunidades: Navarra (55%), Cantabria (44%), Canarias (39%), País Vasco (26 %), Extremadura (21 %), Asturias (13,6%) y Cataluña (7%). La Rioja se mantiene con el mismo balance (7 fallecidos), mientras que Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana protagonizaron un descenso.

Si se analiza la mortalidad en carretera en función de la población, Galicia es la comunidad del norte con la peor tasa: 3 fallecidos por cada 100.000 habitantes. A nivel nacional, ocupa el quinto puesto, por detrás de Murcia (6,7), seguida de Castilla y León (4,1), Navarra (4) y Extremadura (3,2). En el entorno de Galicia, los datos son más bajos: Asturias (2,4), Cantabria (2,1) y País Vasco (1,3). En el mapa nacional, la comunidad gallega ocupa el quinto puesto en tasa de fallecidos en el asfalto por habitante.

En cuanto a la extensión de su territorio, Galicia es la segunda comunidad del norte con más fallecidos por kilómetro cuadrado (0,27), por detrás del País Vasco (0,40). Canarias y Baleares copan las tasas más altas del mapa nacional, con 0,61 y 0,49, respectivamente. Con los índices más bajos figuran Cantabria y Castilla-La Mancha, con un 0,07 en ambos casos, seguidas de Castilla y León, con un 0,10.

Por provincias, A Coruña lidera el balance de víctimas mortales en las carreteras de Galicia con 31 fallecidos (uno más que en 2024), lo que representa casi el 38 % del total gallego. Le siguen Lugo, con 23 muertos (diez más que en 2024); Ourense, con 11 (uno menos); y, finalmente, Pontevedra, con 17 (cuatro menos), según datos de la DGT.

Precisamente ayer en Ribeira, cuatro jóvenes de entre 18 y 20 años resultaron heridos y tuvieron que ser trasladados al Hospital Comarcal da Barbanza como consecuencia de un siniestro con tres coches implicados en la AC-550. El accidente se produjo sobre las 7.30 horas, cuando varios particulares alertaron a Emergencias de que se había producido una colisión con varios vehículos implicados y que podría haber personas heridas.