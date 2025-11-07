Otro frente pone hoy en alerta a media Galicia por fuertes precipitaciones
Octubre fue un mes muy cálido y con poca lluvia
Tras la ligera tregua meteorológica de ayer, un nuevo frente barrerá hoy Galicia, con la mitad del mapa gallego teñido de amarillo por intensas lluvias. La alerta activada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) afecta prácticamente a la totalidad de las provincias de A Coruña (interior, oeste y suroeste) y Pontevedra (interior, Rías Baixas y zona del Miño). No será un día para hacer planes al aire libre, y tocará esperar al fin de semana para disfrutar de los paseos, las terrazas y la celebración de los tradicionales magostos.
A los avisos por lluvias y viento que obligó a activar la borrasca del miércoles —se cebó especialmente con los concellos de Carballo, Santiago, A Coruña, Fisterra, Muxía, Vimianzo, Narón y Arteixo, en la provincia de A Coruña, y A Estrada, Ourense capital, Samos, Pantón y Vilalba, en el resto de la comunidad— le seguirá hoy un nuevo frente, esta vez con chubascos. Es la sucesión de borrascas típica del otoño, una estación que este año no irrumpió hasta noviembre, tras un octubre que, según el informe de MeteoGalicia publicado ayer, fue seco, con precipitaciones acumuladas un 26 % inferiores a lo habitual, y muy cálido, con una temperatura media de 16,1 grados.
Las temperaturas durante la jornada de hoy sufrirán un ligero descenso, con valores nocturnos en las ciudades que oscilarán entre los 9 grados de Lugo y los 13 de A Coruña o Vigo; mientras que las máximas alcanzarán los 19 grados en Ourense y los 18 en A Coruña, Vigo, Pontevedra y Ferrol. Pero las lluvias serán las que volverán a poner en alerta amarilla a la mitad de Galicia, con una precipitación acumula de 15 mm en una hora, según la previsión de Aemet.
