El Concello de Santiago suspende las vacaciones y permisos de los policías locales

La negativa de los agentes de Bomberos y Policía Local a realizar horas extra para denunciar la falta de personal en ambos servicios complica la gestión de las emergencias en la capital gallega. La Concellería de Mobilidade que dirige Xan Duro ha tenido que dar instrucciones para obligar a algunos agentes a trabajar en los últimos días y a partir de ahora suspende la concesión de vacaciones y días de asuntos propios. La realización de jornada extraordinaria es voluntaria, pero el pasado jueves 30 de octubre el jefe de la Policía Local trasladó al Concello que con los efectivos disponibles era imposible dar cobertura a los servicios mínimos en la ciudad.

Ante esta situación Duro recurrió a una medida de la que ya tuvo que echar mano durante su etapa como concelleiro en el mandato de Martiño Noriega. Entonces, con un conflicto similar al de ahora, también decidió obligar a algunos policías a realizar horas extra contra su voluntad.

Ocho de estas instrucciones acabaron en los tribunales, que en la mitad de los casos fallaron en contra del Ayuntamiento. La Justicia solo avala obligar a los agentes a realizar refuerzos más allá de su jornada laboral si existen causas de fuerza mayor, pero dejó claro en sus sentencias que este recurso no podría usarse para completar turnos por falta de personal.