La Xunta financiará en el rural el 75% de las obras de rehabilitación

La Xunta casi triplicará la financiación para proyectos de vivienda protegida destinados a la venta, al pasar de 5 a 14 millones de euros. Además, lanzará un nuevo plan de ayudas que cubrirá hasta el 75 por ciento de las obras de rehabilitación de viviendas en ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes.

Así lo avanzó ayer el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el Parlamento en respuesta al líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, con quien se enzarzó en una discusión sobre quien se pliega más a los intereses de sus respectivos partidos a nivel nacional.

Así, Besteiro recriminó a Rueda que «priorice» las «consignas» de Génova a los «intereses» de la comunidad. Y el presidente de la Xunta le devolvió la crítica al tildarle del «campeón» en la defensa del Gobierno central pese a sus «falcatruadas» y «fechorías» a Galicia y calificarle como «presidente del club de fans» de Pedro Sánchez.

Por la contra, Rueda reivindicó la utilidad de tener presupuestos antes de enunciar nuevas medidas para solucionar la crisis habitacional. Así, apeló al incremento de financiación para proyectos de vivienda protegida destinada a venta «en precio social accesible» frente «a la demonización de los promotores» que atribuyó al Ejecutivo central.

Además anunció un plan de ayudas para rehabilitar en municipios de menos de 5.000 habitantes. El objetivo del Gobierno autonómico es ayudar a recuperar alojamientos que estaban sin uso en los entornos rurales y de fijar población en los municipios más pequeños. Las ayudas cubrirán hasta el 75% de las obras de rehabilitación, con un máximo de 30.000 euros.

Rueda puso en valor la importancia de «tener presupuestos» en contraposición con el Gobierno estatal y con el foco en el acceso a un hogar. Y recordó que la construcción de vivienda pública contará en Galicia en total con 163 millones de euros en el año 2026, un 60 por ciento más que en el actual ejercicio.

Previamente, Besteiro le reprochó el «seguidismo» de Rueda a su jefe de filas en el PP y expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y enumeró ejemplos concretos como el rechazo a la condonación de la deuda. «Perpetra un robo a los gallegos y gallegas de 4.010 millones de euros», esgrimió, antes de incidir en que no se trata «del dinero del PP», sino «de todos los gallegos». Pero también aludió al «no» de la Xunta a los fondos del Plan Nacional de Vivienda que «podrían elevar el parque público gallego» o al «bloqueo» a dar los datos del cribado del cáncer.