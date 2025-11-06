El PP descarta ampliar el uso del gallego en el Senado

El Pleno del Senado aprobó ayer de forma definitiva la reforma del Reglamento impulsada por la mayoría absoluta del PP que, entre otras cosas, descarta ampliar o reducir el uso de las lenguas cooficiales, que seguirá limitado a la presentación de escritos, los debates de mociones y la Comisión General de las comunidades autónomas.

Concretamente, los diferentes grupos parlamentarios habían aprovechado la tramitación de esta reforma del Reglamento del Senado para hacer sus propuestas alternativas relacionadas con el uso de las lenguas cooficiales. ERC, EH Bildu, PNV, Junts, BNG y senadores del grupo de Izquierda Confederal habían planteado la posibilidad de aprovechar esta tramitación para intentar extender el uso de las lenguas cooficiales en todos los debates y textos de la Cámara Alta, como ya ocurre en el Congreso desde esta legislatura. Vox, en cambio, había presentado una propuesta para acabar con cualquier uso de las lenguas cooficiales en el Senado.

Todas cayeron en saco roto, pues ayer el PP rechazó ambas propuestas, por lo que el uso de las lenguas cooficiales se mantendrá como ahora. Una decisión que, para el BNG, es solo una «muestra más del rechazo» de los populares a la «realidad plurilingüe, pluricultural y plurinacional del Estado».