Medio Rural reactiva los permisos para quemas agrícolas
REDACCIÓN
Santiago
La Consellería do Medio Rural reactivó ayer las notificaciones para que particulares puedan realizar quemas agrícolas, así como las solicitudes de autorización para las de restos forestales amontonados. En el caso de las quemas agrícolas, quienes soliciten un nuevo permiso, que debe efectuarse siempre con dos días de antelación, podrán realizarse ya a partir de mañana.
