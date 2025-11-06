Un incendio forestal obliga a desalojar a 40 vecinos de Cervo en plena madrugada

Los vecinos del municipio lucense de Cervo se llevaron un buen susto la madrugada del pasado martes, cuando la cercanía a las casas de un incendio forestal registrado alrededor de las 04:00 horas obligó a desalojar a unas 40 personas y a confinar una residencia de mayores. Afortunadamente, no hay que lamentar heridos, y el fuego ya está estabilizado desde ayer por la tarde.

Según informó el Centro Integrado de Atención a las Emergencias 112 Galicia, el fuego se registró sobre las 04:00 horas de la madrugada del martes en el lugar de Río Covo, en la parroquia de Lieiro. Fue su cercanía a las viviendas la que llevó a los efectivos que trabajan en la zona a tomar la decisión de desalojar una urbanización y varias casas próximas, en la zona de A Pedrosa. La orden afectó, en total, a 14 viviendas y a unos 40 vecinos, que en su mayoría ya pudieron regresas a sus casas por la mañana. Del mismo modo, por precaución, se informó a la residencia de mayores del municipio, San Ciprián, para que se confinase a los usuarios.

En todo caso, a pesar de los desalojos, no se trata de un incendio de gran envergadura. Por la mañana había afectado a unas 5 o 6 hectáreas, que, según informaron fuentes de la Consellería de Medio Rural, al cierre de esta edición ya superaban las 10. El fuego, en todo caso, fue estabilizado alrededor de las 15:30 horas, y en su extinción participan 8 agentes, 15 brigadas, otras tantas motobombas y un técnico.