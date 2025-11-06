El Gobierno nombra a Carmen Eiró nueva fiscal superior de Galicia
REDACCIÓN
El Consejo de Ministros ha nombrado en su reunión del pasado martes a María del Carmen Eiró Bouza nueva fiscal superior de Galicia, cuya designación se publicó ya ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Es la primera mujer en ostentar la más elevada responsabilidad del Ministerio Público en la comunidad y la segunda mujer en la historia de la Fiscalía gallega que se presenta al cargo de superior, tras Pilar Fernández en 2021.
Desde 2005, Carmen Eiró (Ourense, 1969) ejercía como fiscal delegada de Medio Ambiente y Urbanismo en la provincia de Ourense. Desde 2020 es, además, la coordinadora autonómica de esa especialidad del Ministerio Público. Eiró relevó en esta responsabilidad a Álvaro García Ortiz y ahora asume la plaza de fiscal superior de Galicia que deja Fernando Suanzes por jubilación forzosa.
