Las gallinas de los corrales de 40 concellos de Galicia, confinadas para frenar la gripe aviar

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ordena el confinamiento de todas las aves de corral en las denominadas zonas de especial riesgo y especial vigilancia de Galicia a partir del próximo lunes, 10 de noviembre. La decisión responde al aumento de casos de gripe aviar de alta patogenicidad (H5N1) detectados en Europa y en el norte de España durante las últimas semanas.

En total, la medida afecta a 40 concellos gallegos, luego de que el Ministerio ampliase el confinamiento a los 29 municipios incluidos en la zona de especial vigilancia (ZEV), ayer. Por su parte, la Consellería de Medio Rural confirma que las aves de corral de los 11 concellos de la zona de especial riesgo (ZER) —siete en la provincia de Pontevedra— ya estaban obligadas a permanecer bajo techo desde el pasado 20 de enero, cuando se adoptaron las primeras medidas preventivas y se prohibió su cría al aire libre.

La orden, que activa las medidas recogidas en la Orden APA/2442/2006, prohíbe la cría al aire libre de aves domésticas y restringe su participación en ferias, certámenes y concentraciones. También veta el suministro de agua procedente de depósitos a los que puedan acceder aves silvestres, salvo que haya sido previamente tratada para garantizar su higienización.

Entre las restricciones figura la prohibición de criar patos, ocas y gansos junto con otras aves de corral, así como el uso de aves de los órdenes Anseriformes y Charadriiformes como señuelo.

En las explotaciones afectadas, todas las aves deberán permanecer bajo techo o en recintos protegidos con mallas que impidan el contacto con aves silvestres. En caso de que no existan instalaciones cerradas, se permite mantenerlas al aire libre solo si se colocan telas pajareras o estructuras equivalentes que eviten el acceso de fauna salvaje al pienso o al agua.

Zonas afectadas en Galicia

La medida se aplica en 40 concellos gallegos, de los cuales 11 se incluyen en zonas de especial riesgo (ZEP) y 29 en zonas de especial vigilancia (ZEV).

Zonas de especial riesgo (ZEP):

Pontevedra: Cambados, O Grove, A Illa de Arousa, Meaño, Ribadumia, Sanxenxo, Vilanova de Arousa

Cambados, O Grove, A Illa de Arousa, Meaño, Ribadumia, Sanxenxo, Vilanova de Arousa A Coruña: Cerceda, Ordes, Tordoia

Cerceda, Ordes, Tordoia Lugo: Xove

Zonas de especial vigilancia (ZEV):

A Coruña: Cariño, Dumbría, Mazaricos, Ortigueira, Porto do Son, Rianxo, Ribeira, Vimianzo, Zas

Cariño, Dumbría, Mazaricos, Ortigueira, Porto do Son, Rianxo, Ribeira, Vimianzo, Zas Lugo: Ribadeo, Trabada

Ribadeo, Trabada Ourense: Porqueira, Rairiz de Veiga, Sandiás, Vilar de Santos, Xinzo de Limia

Porqueira, Rairiz de Veiga, Sandiás, Vilar de Santos, Xinzo de Limia Pontevedra: Moaña, Poio, Pontevedra, Redondela, O Rosal, Soutomaior, Tomiño, Tui, Vilaboa, Vilagarcía de Arousa, A Guarda, Marín, Meis

Prevención y situación actual en Galicia

En Galicia, hasta el momento, la enfermedad solo se ha detectado en aves silvestres, sin que existan casos en aves domésticas o explotaciones avícolas.

De hecho, desde el pasado 20 de enero, los siete concellos pontevedreses incluidos en la zona de especial riesgo —Cambados, O Grove, A Illa de Arousa, Meaño, Ribadumia, Sanxenxo y Vilanova de Arousa— ya estaban sometidos a medidas de prevención reforzadas, que incluían la prohibición de la cría al aire libre y la obligación de mantener a las aves confinadas o protegidas mediante mallas o redes.

Alerta por brotes registrados en la UE. Semana del 03/11/2025 al 09/11/2025 / Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Motivo de la alerta

Según el Ministerio, entre el 1 de julio y el 5 de noviembre se han notificado 139 brotes de gripe aviar en aves de corral y 708 en aves silvestres en la Unión Europea, con 14 focos en explotaciones españolas. El incremento de casos en la franja atlántica europea y la llegada de aves migratorias eleva el riesgo de contagio en la Península Ibérica, motivo por el que se ha decidido reforzar las medidas preventivas.

Las autoridades recomiendan extremar la vigilancia y comunicar de inmediato cualquier sospecha de enfermedad o hallazgo de aves muertas en el entorno de las explotaciones.