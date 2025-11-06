Los bonos Activa Comercio movilizan más de 620.000 euros en solo dos horas

La nueva edición de los bonos Activa Comercio, que se lanzó ayer por la mañana, registró un arranque fulgurante al movilizar más de 620.000 euros en ventas en apenas dos horas, según el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González. En ese tiempo se descargaron hasta 61.500 bonos.

El programa, dotado con 2,5 millones de euros en esta segunda convocatoria del año, prevé generar 8,5 millones en ventas entre los más de 6.000 comercios adheridos. González calificó la iniciativa de «muy exitosa» y recordó que, desde 2021, ha logrado movilizar más de 110 millones.

Los bonos –en www.bonosactivacomercio.gal— ofrecen descuentos de hasta 30 euros en las compras realizadas.