La Xunta ya usa robots para 23 trámites que ahorran 21.500 horas de trabajo

Los robots y la inteligencia artificial no tardarán en sustituir a muchos empleados en sus puestos de trabajo. En la Xunta no tienen intención de momento de prescindir de ningún funcionario pero utilizan ya tecnología robótica para agilizar el trabajo en un total de 23 procedimientos. El objetivo es que se encarguen de las tareas más repetitivas y rutinarias para reducir los tiempos de tramitación y que los empleados públicos se puedan enfocar así en ofrecer «una atención más personalizada y asumir tareas que aporten más valor y visión humana», según explica la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega). Esta automatización de gestiones permite ya ahorrar 21.500 horas de trabajo, el equivalente a 2.600 días laborales o a la jornada anual de 12 trabajadores.

Este programa de robotización consiste en el uso de técnicas de automatización inteligente, interpretación de imágenes e inteligencia artificial. «Esto consigue que además de realizar tareas determinísticas sean capaces de entender, interpretar, ver, oír y comunicarse con humanos», explica la Amtega.

Ahora mismo se han activado esos robots en 23 procedimientos de nueve ámbitos sectoriales, pero la intención de la Xunta es aumentar su despliegue cada vez en más áreas. Se han identificado ya 24 tareas adicionales que podrían ser realizadas mediante esta tecnología y hay tres en concreto que ya se están ensayando con proyectos piloto. «El objetivo es avanzar hacia la plena digitalización de los procesos», explica la Axencia para a Modernización Tecnolóxica.

La plataforma de robotización se puso en marcha tras un convenio marco para el suministro de esta tecnología para la que se ha destinado una inversión de 9,5 millones de euros. Para ello se han formalizado un total de seis contratos.

«El uso de esta tecnología reduce la intervención humana en la ejecución de tareas repetitivas y administrativas de una forma eficiente y segura», argumenta la Xunta.

Gestiones

Cuatro consellerías emplean ya estas técnicas robóticas. La Consellería de Economía las usa en el ámbito de la industria. Así se ha automatizado la gestión de alegaciones de proyectos industriales: los robots se encargan de descargar la documentación de entrada en el registro electrónico, la clasifican y analizan las alegaciones y luego las tramitan.

La Consellería de Emprego usa esta tecnología para la tramitación de ayudas del programa Impacto Autónomo, que consiste en la concesión de ayudas dirigidas a minimizar la subida de los costes de las materias primas y de los suministros a los autónomos gallegos.

Los robots de Emprego también se encargan de obtener vidas laborales, de tramitar las solicitudes para realizar pruebas en competencias clave y ayudan en la tramitación de las subvenciones para fomentar el trabajo autónomo.

Pero la consellería que más uso hace de los robots es Facenda. Los utiliza de apoyo a la gestión tributaria o para la tramitación de cotizaciones sociales en las nóminas de la plantilla. También se encargan de incluir datos en el sistema FIDES, plataforma que gestiona datos personales, currículum, méritos de empleados públicos para participar en procesos de selección y provisión de plazas.

La tecnología robótica se usa también para tramitar certificados de competencias y habilidades digitales y se usa de apoyo en la atención a personas usuarias de la Amtega.

Otro ámbito donde se han incorporado estos robots es en la justicia. En el Instituto de Medicina Legal se encargan del libro de autopsias.

Nuevos usos

Y ahora la Xunta testará su uso en otros tres procedimientos: en la extracción de texto manuscrito o escaneado de las reclamaciones de consumo, en la búsqueda de facturas y justificantes de pago para la concesión de ayudas o subvenciones y en la verificación de firmas electrónicas de la documentación presentada por los aspirantes a procesos de selección en la Administración autonómica.

Desde la Amtega explican que estos procesos están supervisados y validados por empleados públicos. Pero el ahorro de tiempo es importante, lo que contribuye a acortar la burocracia de algunos procedimientos.