La Xunta ahorraría 770 millones en intereses con la quita de la deuda

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha echado cuentas sobre lo que podrán ahorrar en el pago de intereses las comunidades autónomas que acepten la condonación de la deuda que ofrece el Gobierno central. Calcula que la suma global podría alcanzar los 15.657 millones de euros hasta el año 2030. En el caso de Galicia, el ahorro ascendería a 767 millones, si bien la postura de la Xunta es, al menos de momento, de rechazo absoluto a la quita. En todo caso, la AIReF advierte de que este dinero que se iba a dedicar a pagar los intereses de esa deuda que asumiría el Gobierno no se podrá destinar a otros gastos, aunque sí supondrá una mejora significativa de la sostenibilidad financiera de la administración autonómica en su conjunto.

La AIReF presentó ayer su actualización del Observatorio de deuda, que incluye un apartado específico sobre el impacto de la ley que prevé la asunción por parte del Estado de hasta 83.252 millones de euros de deuda autonómica, si bien es necesario que previamente así lo soliciten las comunidades. La cuantía de la quita ofrecida a Galicia es de 4.010 millones.

Según las simulaciones realizadas, esta acción del Gobierno permitiría reducir la deuda conjunta de la administración autonómica en 5,1 puntos de PIB y adelantaría doce años, hasta 2029, el cumplimiento del límite legal de deuda autonómica del 13% del PIB, inicialmente previsto para 2041. En Galicia, sin embargo, se llegaría ya en 2026, algo que también se conseguiría sin recurrir a la quita.

La condonación reduciría el gasto autonómico por intereses en 2.532 millones de euros en el primer año y en 15.657 millones acumulados hasta 2030. En la parte referida a Galicia, en el primer año este ahorro sería de 141 millones, para llegar a los 767 en 2030, «lo que reflejaría una mejora sustancial de la sostenibilidad financiera de la comunidad a medio y largo plazo», indica el organismo que dirige Cristina Herrero.

Impacto por habitante

En términos per cápita, la AIReF estima que la condonación de deuda equivale a 1.688 euros por habitante en el conjunto nacional, aunque con notables diferencias entre comunidades. Las mayores cifras se registran en Castilla-La Mancha, Andalucía, Cataluña, Región de Murcia y Comunidad Valenciana, todas por encima de los 2.000 euros por habitante.

En torno a la media nacional se sitúan Extremadura, Aragón, Castilla y León, Asturias, Galicia (1.474 euros) y Canarias, mientras que Baleares, La Rioja, Cantabria y Madrid presentan importes más reducidos, entre 1.200 y 1.400 euros. La comunidad gallega estaría 214 euros por debajo de la media.

Estas cifras son prácticamente las mismas que esgrime la Xunta para rechazar la quita, ya que el resultado de la operación es que a cada gallego se le reduciría la deuda autonómica en 1.477 euros, pero pasaría a asumir una deuda estatal por valor de 1.702 euros. Es decir, sostiene el Ejecutivo autonómico, que cada gallego se endeudaría en 225 euros más.

La AIReF destaca que la condonación mejora la sostenibilidad financiera y refuerza la capacidad de acceso a los mercados, pero advierte de que no genera margen para incrementar el gasto corriente, dado que los pagos por intereses quedan excluidos de la regla de gasto. «Destinar el ahorro a gasto en lugar de reducir deuda, sin un ajuste por parte de la Administración central, podría deteriorar la posición fiscal del conjunto de las administraciones públicas», alerta.

En otro informe, sobre las líneas fundamentales de los presupuestos, la AIReF ratifica que «sigue apreciando» riesgo de incumplimiento de la regla de gasto en la comunidad gallega en 2026. Además, considera que alcanzará superávits del 0,1% y 0,5% del PIB en los ejercicios 2025 y 2026, respectivamente.