El Parlamento rechaza endurecer la regulación de las plantas de biogás

El Parlamento gallego tumbó ayer una moción presentada por el BNG en la que se pedía endurecer la regulación relativa a la implantación de plantas de biogás-biometano en la comunidad. El PP la rechazó al entender que ya existe regulación para estas plantas y recordó que en la actualidad todas deben contar con una declaración favorable por parte de la Xunta para poder llevarse a cabo.

Sin embargo, el diputado del BNG José Manuel Golpe sostuvo que la normativa actual «es todo un dislate» porque «no menciona distancias mínimas» desde las plantas de biogás a plantaciones o viviendas, por lo que pide un mayor control.

En este sentido, la moción defendida reclamaba establecer límites físicos entre las plantas de biogás-biometano y los núcleos de población, así como de los elementos patrimoniales o bienes naturales con distancias y medidas de separación suficientes para minimizar los impactos directos de estas instalaciones.

El PSdeG se abstuvo en la votación, ya que considera que si están bien planificadas las plantas de biogás «pueden suponer grandes oportunidades».

El PP considera que Galicia ya cuenta con normativa para analizar las afecciones a la población, la salud pública o el medio ambiente en tanto que la Xunta vela, a su juicio, por garantizar un equilibrio entre el desarrollo de esta energía renovable y la protección del entorno natural y la salud.