La mina de Touro buscará en la UE ser declarada de interés estratégico

El director general de Cobre San Rafael, Fernando Riopa, anunció ayer que el próximo 15 de enero presentarán la mina de Touro a la convocatoria para optar a ser declarada proyecto industrial estratégico europeo. Tal y como trasladó Riopa a los medios de comunicación previamente a un acto en Santiago, «esto no lo hacen para buscar financiación», sino para «reforzar un poco la decisión de la Xunta —quien ya lo declaró estratégico — de que es un proyecto industrial». En esta línea, aseguró que «por sus características no cree que haya ningún problema» en conseguir la declaración.

Según explicó, actualmente el proyecto se encuentra en la fase de información pública y aún están por llegar tres informes sectoriales. A continuación, deberá de pasar la fase de evaluación ambiental.

Sobre los puestos de trabajo, Riopa estima que se espera crear unos 400 de empleo directo y luego entre los indirectos e inducidos unos 1.600, como mínimo. Así, la mina estaría en funcionamiento 16 años, de los que, los dos últimos serían el plan de cierre y clausura. «Lo que es la restauración o regeneración de la zona la hacemos gradualmente desde el primer año. Vamos restaurando a la vez que vamos operando la mina», dijo.

Por otra parte, el director del proyecto Mina de Doade, en Beariz (Ourense), José Luis Corbacho, avanzó también ayer que el objetivo de su proyecto es intentar que arranque la actividad en 2030, aunque hasta esa fecha «no funcionará casi». Así, contaría con un horizonte de funcionamiento de 42 años que podría ampliarse si se descubren «más reservas de litio a una mayor profundidad», un «elemento básico» para la fabricación de baterías.

Indicó, no obstante, que aún están pendientes de la declaración de impacto ambiental.