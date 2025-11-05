Médicos gallegos amplían a tres días la huelga de Atención Primaria

El sindicato O´Mega, mayoritario entre los facultativos gallegos, anuncia que la huelga convocada para el 26 de noviembre en Atención Primaria se ampliará también a los días 27 y 28. Además, el paro podría reanudarse entre el 9 y el 12 de diciembre si el Sergas mantiene su plan de reorganización. El presidente del sindicato, Manuel Rodríguez, advirtió incluso que podrían convertir la protesta en indefinida.

Los médicos y pediatras de la red pública gallega protestan contra un proyecto que, según O´Mega, «precariza las condiciones laborales y deteriora la calidad asistencial». Rodríguez calificó de «inaceptable» la creación de la figura del facultativo especialista en Atención Primaria y defendió el papel del médico de familia. También acordaron iniciar movilizaciones previas: concentraciones todos los miércoles a las 12.00 horas ante centros de salud y PAC, y una gran manifestación el 27 de noviembre ante la sede de la Consellería de Sanidade.

Mientras, el seguimiento de la huelga de técnicos superiores sanitarios en la sanidad pública rozó ayer el 70% en el turno de tarde (69,1%, según el Sergas). En las siete áreas sanitarias la participación fue del 69,4%, mientras que en entidades como ADOS, Galaria y la Fundación de Medicina Xenómica se situó en el 66%.