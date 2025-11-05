La gallega es la segunda comunidad con más acogimiento familiar

La conselleira de Política Social, Fabiola García, puso ayer en valor que Galicia es la segunda comunidad autónoma con mejores ratios de acogimiento familiar y abogó por continuar en esta línea para conseguir la «desinstitucionalización de todos los niños que, desgraciadamente, no pueden vivir con sus familias».

Así lo señaló la titular de Política Social en la inauguración del Congreso Internacional de Acogimiento que organizan la Xunta y Aldeas Infantiles en el que reivindicó esta fórmula que busca dar refugio a los niños y adolescentes en situación de desprotección social. En este sentido, García celebró que la capital gallega acoja este congreso en el que «expertos a nivel internacional nos dirán cuáles son las claves para seguir potenciando el acogimiento familiar».

Recordó que, en estos momentos, «Galicia es la segunda comunidad autónoma a nivel nacional que más niños tiene dentro de este sistema de acogimiento familiar». Este logro, dijo, se debe a la apuesta de la Xunta en esta materia ya que la administración autonómica ha mejorado el apoyo económico que reciben las familias acogedoras para favorecer este paso.

Desde mayo se han incrementado las ayudas que perciben mensualmente las familias acogedoras y que ahora se sitúan entre 425 y 600 euros.