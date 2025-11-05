Los colegios médicos exigen la retirada del plan de Atención Primaria
La paz entre la Consellería de Sanidade y los colegios médicos ha vuelto a romperse. La causa es el nuevo Plan de Recursos Humanos para Atención Primaria que el Sergas ha comenzado a negociar con los sindicatos. El Consello Galego de Colegios Médicos exige a la Xunta su retirada y denuncia que este documento "resulta peligroso porque abre la puerta a posibles atajos en la incorporación de profesionales extranjeros".
En las líneas generales avanzadas por Sanidade a los sindicatos se contempla un "plan de capacitación de los profesionales extracomunitarios pendientes de homologación". El departamento que dirige Antonio Gómez Caamaño propone trasladar al Ministerio de Sanidad una propuesta para "promover la homologación del título de Medicina de Familia a los profesionales extracomunitarios mediante una formación docente en las unidades existentes".
Los médicos extracomunitarios que llegan a España para homologar su especialidad en Medicina de Familia necesitan acreditar que han hecho una residencia en sus países de origen equivalente en número de años a la que se pide aquí. Si no es así, están obligados a hacer el MIR para ejercer en la sanidad pública. Los médicos interpretan que la propuesta de Sanidade pretende un "atajo" para que estos facultativos homologuen su título sin necesidad de hace rel MIR.
Traslados
Además reclaman que se "respeten los derechos adquiridos por los trabajadores y propietarios de plazas, sobre todo a la hora de pensar en posibles traslados". El presidente del Consello Galego de Colegios Médicos, Eduardo Iglesias, se queja además que este documento "no nace del necesario consenso enre todas las partes implicadas". "Solo con el diálogo podremos conseguir un modelo asistencial de Atención Primaria que tenga vigencia a largo plazo y que responda a las necesidades de toda la sociedad gallega", demanda. Además censura que se enteren "tarde y por terceros" de "un cambio sustancial" en la Atención Primaria.
